الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي، وذلك خلال جولته الميدانية، اليوم، لمتابعة آخر تطورات سير أعمال المرحلة الأولى من تطوير الممشى السياحي بمدينة بورسعيد.

واستعرض المحافظ الأعمال التي تمت حتى الآن، والتي تشمل تطوير سور وبوابات الممشى من ( باب ١ حتى باب ٣) ، ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى في أقرب وقت.

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وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

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كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، ساحة مصر بحي الشرق. 

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمى "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

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وأشاد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل بأعمال تطوير الممشى السياحي ومشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، مؤكدا أنه يعد إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشائها في بورسعيد، وتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد .

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أعمال المرحلة الأولى أعمال التطوير الاستاذ الإنتهاء من أعمال التخطيط التحف الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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