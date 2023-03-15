الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

للعام الثاني..

«التنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية لتطوير مهارات الأعضاء (صور)

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة "ويليز تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، لتقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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ويعد البروتوكول الموقع استمرارًا للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشركة ويليز تاورز واتسن، وهى  شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتقييم الكفاءات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم، وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

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وتم الاتفاق من خلال البروتوكول على دعم التعاون المشترك في مجالات تدريب وتطوير القيادات الشبابية.

واستهل النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين سر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمته بالترحيب بممثلي شركة ويليز تاورز واتسن، وأكد على أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا على إيمان التنسيقية بأهمية التدريب والتطوير لمهارات الأعضاء وحرصها على تطوير مستوي أدائهم.

وأشار  "يونس" إلى نجاح التجربة في العام السابق، وأن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا للتعاون بين التنسيقية وشركة ويليز تاورز واتسن لتأهيل وتطوير الأعضاء، موضحًا أن كافة نواب وأعضاء التنسيقية يخضعون للتقييم على أساس علمي.

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وقال حامد مبروك، المدير الإقليمي لشركة WTW: "من خلال شراكاتنا العالمية والمحلية فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن خلال خبراتنا الطويلة في السوق المصرية وكذلك بالأسواق العالمية، أدركنا أن السوق بحاجة إلى إعادة النظر فى أهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للنجاح".

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وتابع: "اليوم أنا سعيد بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك للعام الثانى على التوالى، للمساعدة في انتقاء واختيار قادة المستقبل باستخدام أدوات تقييم Saville العالمية التي يتم الاعتماد عليها في قياس السمات الشخصية والجدارات للأفراد، مما يعزز اتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف وتطوير الكوادر الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية".

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كما قال النائب أحمد فتحي، مسئول نادي المدربين بالتنسيقية: "سعداء بتفعيل استخدام أحدث أدوات إدارة المواهب للسنة الثانية على التوالى، وذلك لتوظيف مهارات الكوادر السياسية الشابة في المهمات الأنسب لهم، كما ستكون نتائج التقييمات دليلًا لنادى المدربين بالتنسيقية لتطوير برامج التدريب الخاصة بأعضاء التنسيقية".

حضر توقيع بروتوكول التعاون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين سر تكتل نواب التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، والنائب محمد عزمي، أعضاء مجلس الشيوخ.

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ومن فريق عمل نادي مدربي التنسيقية: النائب أحمد فتحي مسئول نادي المدربين بالتنسيقية وأعضاء النادي أسامة هشام، صفاء حسني، أحمد حسام، ومن أعضاء التنسيقية كريم الكناني، كريم مجدي، محفوظ حامد، هند عبدالغفار.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ويليز تاورز واتسون الأحزاب القيادات الشبابية عضو مجلس النواب أمين سر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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