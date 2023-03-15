الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حتى لا تتزوج غيره.. شاب يطعن فتاة داخل عيادة بقنا

طعن
طعن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الشاب المتهم في طعن فتاة بآلة حادة "مطواة" أثناء عملها داخل عيادة في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، أمس إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة فتاة تُدعى "نجوى.إ.ص"، تبلغ من العمر 25 عامًا بطعنة آلة حادة "مطواة" أثناء عملها داخل عيادة في قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد كريم يوسف، رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتبيّن بعد الفحص وسؤال المجني عليها أن المتهم في الواقعة شاب يُدعى "م.أ.ح، نجل عمها وخطيبها السابق قام بطعنها وفرّ هاربًا حتى لا تتزوج من غيره حسب اعترافها في محضر الشرطة.

تم القبض على المتهم والذي أنكر ما اتهمته به المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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