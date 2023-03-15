الانتهاء من إعادة إعمار المنازل المتهالكة في «السريرة» بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة إعمار عدد 15 منزلًا في قرية السريرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تحت إشراف ودعم مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بقيادة الاستاذة حمدية محمد شعبان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



ومن جهته، أكد ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أن أعمار المنازل شمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والأبواب والشبابيك لجميع المنازل بهدف تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم، وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم، وذلك خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ولكي يستطيعوا صيام الشهر المبارك فى منازلهم الجديدة.

وأضاف "شعبان"، أن مشروع اغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى، وأن الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة، مضاعفة إعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن، ويتجاوزعددها 850 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة.

خلال الانتهاء من إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية السرير

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