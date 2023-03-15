الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الآزوتية.

ومن أبرز تصريحات الرئيس:

  • إنشاء مشروع مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية كلف الدولة 800 مليون دولار.
  • أولوياتنا قبل إنشاء المصانع هو توفر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
  • الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة.
  • أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود ولكن دخوله في صناعات أخرى كقيمة مضافة.
  • الدولة وفرت الغاز الطبيعي بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة بقطاع الأسمدة الآزوتية.
  • إنشاء المجمع ظل على مدار 3 سنوات بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في تلك الصناعات.
  • الدولة تبذل الكثير من الجهد والمال، لتقليل فجوة الغذاء، ويظل النمو السكاني تحديا كبيرا.
  • مشروعات الزراعة بالدلتا الجديدة ووسط سيناء احتاجت إنشاء عدد كبير من محطات تحلية المياه.
  • طمأن المصريين بشأن السلع الاستراتيجية الأربعة : "القمح والصويا والذرة وعباد الشمس".
  • الدولة تسابق الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي الخدمة.
  • أدعو الحكومة لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة.
  • كمية المياه المستخدمة في استصلاح الأراضي الزراعية كبيرة للغاية.
  • يتم العمل يوميا علي 50 ألف متر مياه من البحر الأحمر عبر مواسير تم مدها من المحطة إلى المجمع.
  • يتم عمل إعادة تدوير لمياه الصرف الصناعي كي لا تكون مؤذية للبيئة.
  • مشروع الدلتا الجديدة تتم معالجة مياه الصرف الزراعى معالجة ثلاثية.
  • الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة.
  • أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود ولكن دخوله في صناعات أخرى كقيمة مضافة.
  • الدولة وفرت الغاز الطبيعي بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة.
  • إنشاء المجمع علي مدار 3 سنوات بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في تلك الصناعات.
  • الدولة تبذل الكثير من الجهد والمال، لتقليل فجوة الغذاء، ويظل النمو السكاني تحديا كبيرا.

رسالة السيسي للإعلام في مصر

  • طالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على محطات الرفع التي تضم 30 محطة أنشئت لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
  • يجب أن يجعل المصريين على مسمع ومرئى مما يحدث من تطوير وإنجازات بشكل أوسع وأكثر شمولية.
  • يجب أن تعمل الحكومة على توعية شبابنا وإشراكهم فى كل ما يحدث.
  • العمل بالصناعة مكلف ويحتاج لعمل وجهد كبيرين.
  • الحكومة وفرت على المستثمرين جهد إنشاء محطات الرفع.
  • الآن نرحب بالمستثمرين لبدء مشروعاتهم.
  • مصر خلال 40 سنة ماضية لم تنفذ برنامجًا لاستصلاح 3.5 مليون فدان.
  • نسابق الزمن لإنهاء المشروعات ولن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا.
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