أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الآزوتية.
ومن أبرز تصريحات الرئيس:
- إنشاء مشروع مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية كلف الدولة 800 مليون دولار.
- أولوياتنا قبل إنشاء المصانع هو توفر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
- الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة.
- أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود ولكن دخوله في صناعات أخرى كقيمة مضافة.
- الدولة وفرت الغاز الطبيعي بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة بقطاع الأسمدة الآزوتية.
- إنشاء المجمع ظل على مدار 3 سنوات بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في تلك الصناعات.
- الدولة تبذل الكثير من الجهد والمال، لتقليل فجوة الغذاء، ويظل النمو السكاني تحديا كبيرا.
- مشروعات الزراعة بالدلتا الجديدة ووسط سيناء احتاجت إنشاء عدد كبير من محطات تحلية المياه.
- طمأن المصريين بشأن السلع الاستراتيجية الأربعة : "القمح والصويا والذرة وعباد الشمس".
- الدولة تسابق الزمن لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي الخدمة.
- أدعو الحكومة لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة.
- كمية المياه المستخدمة في استصلاح الأراضي الزراعية كبيرة للغاية.
- يتم العمل يوميا علي 50 ألف متر مياه من البحر الأحمر عبر مواسير تم مدها من المحطة إلى المجمع.
- يتم عمل إعادة تدوير لمياه الصرف الصناعي كي لا تكون مؤذية للبيئة.
- مشروع الدلتا الجديدة تتم معالجة مياه الصرف الزراعى معالجة ثلاثية.
- الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة.
- أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود ولكن دخوله في صناعات أخرى كقيمة مضافة.
- الدولة وفرت الغاز الطبيعي بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة.
- إنشاء المجمع علي مدار 3 سنوات بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في تلك الصناعات.
- الدولة تبذل الكثير من الجهد والمال، لتقليل فجوة الغذاء، ويظل النمو السكاني تحديا كبيرا.
رسالة السيسي للإعلام في مصر
- طالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على محطات الرفع التي تضم 30 محطة أنشئت لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
- يجب أن يجعل المصريين على مسمع ومرئى مما يحدث من تطوير وإنجازات بشكل أوسع وأكثر شمولية.
- يجب أن تعمل الحكومة على توعية شبابنا وإشراكهم فى كل ما يحدث.
- العمل بالصناعة مكلف ويحتاج لعمل وجهد كبيرين.
- الحكومة وفرت على المستثمرين جهد إنشاء محطات الرفع.
- الآن نرحب بالمستثمرين لبدء مشروعاتهم.
- مصر خلال 40 سنة ماضية لم تنفذ برنامجًا لاستصلاح 3.5 مليون فدان.
- نسابق الزمن لإنهاء المشروعات ولن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا.