الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكم مصرف لبنان يغيب عن تحقيق بشأن تهم فساد.. وتأجيل الجلسة للخميس

حاكم مصرف لبنان المركزي
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة

قال مصدران لـ “رويترز”، إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد اليوم الأربعاء عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.


ويجرى التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة.

 ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى غد الخميس.


ينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء بسبب الأزمة المالية في لبنان.

 

ومن المقرر أن يستمع محققون أوروبيون، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.


وقال المصدر، إن جلسة الاستماع ستبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً (8:30 ت غ) في قصر العدل في بيروت، بحضور القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا طرح الأسئلة على سلامة.


وفي يناير، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.


وبحسب المصدر القضائي ذاته، أطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع افي بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، مرجحاً أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية.


وسيتم الاستماع إلى سلامة “بصفة شاهد”، من دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه، وفق المصدر ذاته.


 

محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان مصرف لبنان رياض سلامة الأزمة المالية في لبنان

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