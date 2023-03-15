سفارة إسبانيا تدعم أول معسكر لرابطة الدوري الإسباني في مصر

تستقبل سفارة إسبانيا في القاهرة، رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في إطار دعم إقامة أول معسكر لها في مصر تحت شعار (LaLiga Camps Egypt)، ومن ثم، يسعد السفارة أن رابطة الليجا، أحد أعرق بطولات كرة القدم في العالم، ووكالة إدارة الرياضة المصرية الشهيرة (SIXYARDS)، ستوفران فرصة رياضية ممتازة للشباب المصريين عشاق كرة القدم.



وأعرب سفير إسبانيا، ألبارو إيرانثو عن سعادته بهذه المبادرة قائلاً "الكرة ليست مجرد رياضة، إنها لغة تواصل بين البشر، والثقافات والأمم. تؤكد سفارة إسبانيا في مصر التزامها بدعم مبادرات لتنشيط التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين شعبينا. ولكم يسعدنا تقديم دعمنا لرابطة الدوري الإسباني ووكالة (SIXYARDS) لإقامة هذع المعسكر الكروي الرائع في مصر".



ومن المقرر إقامة المعسكر خلال الفترة بين 21 إلى 26 أبريل في مجمع مكادي باي السياحي في الغردقة، وسيكون متاحاً للفتيان في المرحلة العمرية من 9 سنوات إلى 17، وسيشارك به مجموعة من المدربين المصريين بالإضافة إلى اثنين من مدربي الليجا سيحضرون من إسبانيا. وفي ختام المعسكر، سيجرى اختيار 5 من المشاركين من قبل الفريق الفني للمعسكر لزيارة مركز LaLiga الجديد في مدريد، في يوليو، حيث سيستمتعون بأسبوع من التدريب على أعلى مستوى مع لاعبين من جميع أنحاء العالم، ضمن أنشطة أخرى في إسبانيا.



من جانبه أبرز ممثل الليجا في مصر، راؤول أوستالي، أهمية المعسكر لتطوير المواهب الكروية في مصر. وقال "مصر تتمتع بتراث كروي ثري، ويسعدنا المشاركة في نمو هذه الرياضة في مصر. ومن ثم يعد المعسكر فرصة ممتازة لكي يطور اللاعبون مهاراتهم ويتعلموا من بعض أفضل المدربين في العالم. نعتقد أن هذا المعسكر سوف يلهم الجيل القادم من نجوم كرة القدم المصريين".



كما أعرب مدير (SIXYARDS)، هشام عمرو مرزوق عن تقديره للدعم المقدم من قبل السفارة وللتعاون مع الليجا. وأضاف "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة وبتقديم خبرةالليجا في كرة القدم إلى مصر. يعتبر هذا المعسكر فرصة ممتازة للاعبين الشباب للتعلم من الأفضل والارتقاء بألعابهم إلى المستوى التالي".



يعِد معسكر الليجا لكرة القدم في مصر بأن يكون تجربة لا تُنسى للاعبين الشباب للتعلم من الأفضل ورفع مستوى لعبهم. سيشمل البرنامج دورات تدريبية ومباريات ودية وخطط تكتيكية داخل فريق، وكل ذلك في بيئة مكادي باي. كما سيتاح للاعبين أيضًا فرصة المشاركة في الدورات التعليمية حول اللغات والبرمجة والعلوم بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية الأخرى.

