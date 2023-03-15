"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بشرق الكونغو أودى بحياة 19 شخصا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على قرية في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.



وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قرية في شرق الكونغو".



وكانت إذاعة "راديو أوكابي"، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن 19 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



يشار إلى وجود العديد من الجماعات المتمردة المختلفة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم إنشاء "تحالف القوى الديمقراطية" في عام 1995 الذي يعمل في جمهورية الكونغو وأوغندا، وتضم المجموعة أيضا إسلاميين، وتعتبر حكومة أوغندا هذا التحالف منظمة إرهابية، وتحمل الأمم المتحدة المتمردين مسؤولية مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.



وأقسم متمردو "تحالف القوى الديمقراطية"، في عام 2017، على الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم).



وتبنى التنظيم الإرهابي لأول مرة، في أبريل 2019، المسؤولية عن هجوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ هاجم متمردو تحالف القوى الديمقراطية حينها ثكنات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

