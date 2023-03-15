الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم بشرق الكونغو أودى بحياة 19 شخصا

داعش
داعش

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم) مسؤوليته عن الهجوم على قرية في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا.


وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قرية في شرق الكونغو".


وكانت إذاعة "راديو أوكابي"، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن 19 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.


يشار إلى وجود العديد من الجماعات المتمردة المختلفة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم إنشاء "تحالف القوى الديمقراطية" في عام 1995 الذي يعمل في جمهورية الكونغو وأوغندا، وتضم المجموعة أيضا إسلاميين، وتعتبر حكومة أوغندا هذا التحالف منظمة إرهابية، وتحمل الأمم المتحدة المتمردين مسؤولية مقتل مئات المدنيين منذ عام 2014.


وأقسم متمردو "تحالف القوى الديمقراطية"، في عام 2017، على الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وأغلب دول العالم).


وتبنى التنظيم الإرهابي لأول مرة، في أبريل 2019، المسؤولية عن هجوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ هاجم متمردو تحالف القوى الديمقراطية حينها ثكنات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

أسعار شركة تسويق الأرز فى أهلا رمضان

تعرف على القصة الكاملة لحادث المسيرة الأمريكية

قائد سلاح الجو الأمريكي: روسيا تطور أنظمة للتنافس في مجال الفضاء

مسئول روسى: الغرب يسعى إلى تقليص التعاون بين موسكو وأفريقيا

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون "فك الارتباط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟