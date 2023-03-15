«حارس الشانزليزيه» في القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية 2023

وصلت الترجمة الإنجليزية لرواية "حارس الشانزليزيه" للكاتب الفرنسي "جوز" ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية 2023، وهي الرواية التي قد نشرتها دار “العربي” منذ عامين وترجمتها إلى العربية د. دينا محمد معوض.

وسبقت العربي للنشر جائزة البوكر العالمية بخطوة في إلقاء الضوء على هذه الرواية المثيرة والتي صدرت عام 2014 تحت عنوان “وقوف مدفوع الأجر”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في فرنسا عند صدورها فحصلت على جائزة الاختيار الأول لبائعي الكتب عام 2014، وجائزة أفضل رواية فرنسية في قوائم مجلة "لير" الأدبية الفرنسية، ونشرت الترجمة الإنجليزية منها العام الماضي لتنافس هذا العام في البوكر.

وفي السياق نفسه وصل الكاتب الأوكراني "أندري كوركوف" للقائمة الطويلة للجائزة برواية "Jimi Hendrix Live in Lviv"، والذي سبق ونشرت له العربي رواية "الموت والبطريق" عام 2018 وترجمها إلى العربية محمد عثمان خليفة.

“العربي” في الوقت الحالي بصدد الحصول على حقوق هذه الرواية بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى للكاتب الأوكراني "أندري كوركوف"، وقد ترجمت أعماله إلى أكثر من 35 لغة مثل الإنجليزية، والعربية، والصينية، واليابانية، والفرنسية وغيرها، والذي يعد أحد الوجوه المتحدثة عالميًا عن الحرب الأوكرانية الدائرة.

وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع رواية "قلق الأمسيات" الحاصلة على جائزة البوكر العالمية عام 2020 للكاتبة الهولندية "ماريكا لوكاس رينفيلد"، والتي ترجمتها العربي في وقت سابق لحصولها على الجائزة، ورواية "إيلينا تعرف" للكاتبة الأرجنتينية "كلاوديا بينيرو" والتي أطلقتها العربي بالتزامن مع وصولها إلى القائمة القصيرة للجائزة 2022.

تعد "حارس الشانزليزيه" رواية ساخرة ترسم لوحة شديدة الواقعية للمجتمع الفرنسي والأفريقي. تدور الرواية حول "أوسيري"وهو طالب إيفواري يهاجر بطريقة غير شرعية إلى فرنسا عام 1990. يعمل حارسًا لمتجر "سيفوراه" بأشهر شوارع باريس"الشانزليزيه". وهناك يقف، لا يفعل شيئًا سوى مراقبة الدخول والخروج، ثم يحكي لنا عن جميع مَن قابلهم في هذه الوظيفة.. عن الآسيويين، الأفارقة، العرب، كل مَن نتخيل من بشر، وجميعهم لم يتركهم دون أن يصفهم، شارحًا الموروثات الاستعمارية واستهلاكية الرأسمالية وكل ما تمثله لمثل هؤلاء.

الكاتب "جوز" هو مصوِّر محترف، وصانع أفلام وثائقية، ومدير لجريدة اقتصادية ساخرة في كوت ديفوار. هو أيضًا كاتب سيناريو، كتب نص فيلم عن هجرة الشباب في كوت ديفوار تحت عنوان "ما وراء المحيط".

أما رواية "الموت والبطريق" تدور أحداثها حول "فيكتور" الذي يعمل في كتابة النعي المسبق لدى إحدى الجرائد. والذي يعقب كتابتهم بشكل مريب وغامض وفاة الشخص المنعي. ففي سياق آخر تعلن حديقة الحيوان عن إفلاسها وتعرض الحيوانات إلى البيع فلا يجد "فيكتور" سوى البطريق"ميشا" ليتبناه ويعيش معه في المنزل. يحلُم بأن يكون كاتبًا أدبيًا مشهورًا. لكنه يتعرض لكثير من الاضطرابات الغامضة في حياته التي تعطله عن ذلك، ويتحمل فجأة كثير من المسؤوليات، التي لا علاقة له بها، على عاتقه. هذا بالإضافة إلى مسؤولياته مع "ميشا" البطريق، حيث يسعى ليجعله يتأقلم مع البيئة المحيطة به. لنرى كيف ستسير حياته في منزله مع البطريق وسط كل هذه الاضطرابات؟

ولد الكاتب "أندري كوركوف" في أبريل عام 1961 في مدينة "ليننجراد". عمل "أندري كوركوف" في مهن متنوعة كالصحافة والتصوير الفوتوجرافي وكتابة السيناريو، قبل أن يتفرغ للكتابة. وقد ظهرت روايته الأولى قبل سقوط الاتحاد السوفييتي بأسبوعين على نفقته الخاصة. سنة 1996، صدرت لكوركوف رواية "عزيزي صديق المرحوم"، وهي أول عمل يترجم له، وتم تحويلها إلى فيلم كتب له "كوركوف" السيناريو.. تتميز رواياته بالسخرية اللاذعة والفكاهة السوداء كما تحتوي أحداثها على تأثيرات سريالية. ورشحت روايته "عالم بيكفورد" لجائزة البوكر الروسية وإلى عديد من الجوائز الأخرى. وفازت رواية "الأغنية المفضلة لمواطن عالمي" في مسابقة أدبية ألمانية نظمتها مؤسسة "هاينريش بُل".

يذكر أن أعلنت جائزة البوكر الدولية، الثلاثاء، عن روايات القائمة الطويلة، لعام 2023، التى تضم 13 رواية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكشفت الجائزة فى بيانها الرسمى، أن الروايات التى وصلت إلى قائمتها فى هذه الدورة، تضم أعمالًا من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ومترجمة من 11 لغة.

جاءت القائمة الطويلة كالتالى: "المبنى التاسع لـ زو جينجز وهي ترجمة جيريمي تيانج، نظام رائع لدرجة أنه يعمي لـ أماندا سفينسون وترجمة نيكولا سمالي، ولا يزال مولودًا لـ جوادالوبي نيتيل وترجمة روزاليند هارفي، المحرقة للكاتب الهندي بيريومال موروجان، الحوت لـ شون ميونج كوان وملجأ الزمن للكاتب البلغاري غيورغي غوسبودينوف وترجمة أنجيلا روديل، وبينما كنا نحلم لـ كليمنس ماير وترجمة كاتي ديربيشاير، حفلة عيد الميلاد لـ لوران موفيجنييه وترجمة دانيال ليفين بيكر، الإنجيل حسب العالم الجديد لـ ماريز كوندي وترجمة ريتشارد فيلكوكس، الوقوف الثقيل لـ غوز وترجمة فرانك وين، موت الأم لـ فيجديس هورث وترجمة شارلوت بارسلوند، جيمي هندريكس يعيش في لفيف لـ أندريه كوركوف وترجمة روبن وولي".