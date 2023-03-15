مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 في مختلف المحافظات التي تتغير فيها اوقات الصلاة عن الأخرى.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر٤:٤٥ ص
الشروق٦:١٢ ص
صلاة الظُّهْر١٢:١٠ م
صلاة العَصر٣:٣٤ م
صلاة المَغرب٦:٠٨ م
صلاة العِشاء٧:٢٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف
صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء ٧:٢٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد والإسماعيلية
صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥١ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٠ م
صلاة العَصر ٣:٤٥ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٣٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٥٢ م
صلاة العِشاء ٧:١٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠١ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٤ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء ٧:٤٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر٤:٣٧ ص
الشروق٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر١١:٥٩ ص
صلاة العَصر٣:٢٣ م
صلاة المَغرب٥:٥٨ م
صلاة العِشاء٧:١٢ م