مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 في مختلف المحافظات التي تتغير فيها اوقات الصلاة عن الأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية



صلاة الفجْر٤:٤٥ ص

الشروق٦:١٢ ص

صلاة الظُّهْر١٢:١٠ م

صلاة العَصر٣:٣٤ م

صلاة المَغرب٦:٠٨ م

صلاة العِشاء٧:٢٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف



صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٣ م

صلاة العِشاء ٧:٢٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد والإسماعيلية



صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:٠٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٤ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ



صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص

الشروق ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥١ م

صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح



صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٠ م

صلاة العَصر ٣:٤٥ م

صلاة المَغرب ٦:١٨ م

صلاة العِشاء ٧:٣٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش



صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص

الشروق ٥:٥٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٥٢ م

صلاة العِشاء ٧:١٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج



صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠١ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان



صلاة الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٤ م

صلاة العَصر ٣:٥٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٤٦ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر



صلاة الفجْر٤:٣٧ ص

الشروق٦:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر١١:٥٩ ص

صلاة العَصر٣:٢٣ م

صلاة المَغرب٥:٥٨ م

صلاة العِشاء٧:١٢ م