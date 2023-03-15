الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 في مختلف المحافظات التي تتغير فيها اوقات الصلاة عن الأخرى.

 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة


صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:٢٠ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 


صلاة الفجْر٤:٤٥ ص
الشروق٦:١٢ ص
صلاة الظُّهْر١٢:١٠ م
صلاة العَصر٣:٣٤ م
صلاة المَغرب٦:٠٨ م
صلاة العِشاء٧:٢٦ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بني سويف


صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء ٧:٢٠ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد  والإسماعيلية 


صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ


صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥١ م
صلاة العِشاء ٧:٠٦ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح


صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص
الشروق ٦:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٠ م
صلاة العَصر ٣:٤٥ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٣٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش


صلاة الفجْر ٤:٢٩ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٥٢ م
صلاة العِشاء ٧:١٠ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج


صلاة الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:٠١ م
صلاة العِشاء ٧:١٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان


صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٤ م
صلاة العَصر ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء ٧:٤٦ م


مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر


صلاة الفجْر٤:٣٧ ص
الشروق٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر١١:٥٩ ص
صلاة العَصر٣:٢٣ م
صلاة المَغرب٥:٥٨ م
صلاة العِشاء٧:١٢ م

 

 

 

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة صلاة الع شاء صلاة الظ ه ر صلاة الم غرب صلاة الفج ر صلاة الع صر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

أسعار شركة تسويق الأرز فى أهلا رمضان

تعرف على القصة الكاملة لحادث المسيرة الأمريكية

قائد سلاح الجو الأمريكي: روسيا تطور أنظمة للتنافس في مجال الفضاء

مسئول روسى: الغرب يسعى إلى تقليص التعاون بين موسكو وأفريقيا

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 15-3-2023

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون "فك الارتباط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟