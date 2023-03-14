أمطار غزيرة متواصلة.. تواجد ميدانى للأجهزة التنفيذية بالإسكندرية للتعامل مع تداعيات النوة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشهدت الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار متواصلة متفاوتة الشدة، بين متوسطة وغزيرة، على جميع أنحاء المدينة خلال نوة الحسوم.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بشارع أنور السادات، وامتداد شارع جمال عبدالناصر ببرج العرب القديم وقرية بهيج، وعدد من مناطق التجمعات بنطاق المركز.

وتابع محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تابع السيد موسى، رئيس حي العامرية أول، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مخزن الزيت والوكالة، والخاصة الملكية، وشارع قرية الأطفال وشارع البنك.

وفي حي غرب، قامت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم كسح تجمعات المياه من شارع الطنبوري من المحمودية.

وتابعت هدى أبوكليلة، رئيس حى العجمي، تداعيات موجة الطقس السيئ والانتشار الميدانى والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل الفوري مع عدد من النقاط التى شهدت تجمعات خفيفة بنطاق الحي.

كما تابعت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، مع جميع الجهات المعنية تداعيات موجة الطقس السيئ، وأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

خلال رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

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