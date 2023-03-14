تأجيل الحكم فى طعن «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حبسه

مدت محكمة جنح النقض، اليوم، الحكم في الطعن على حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات؛ لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، إلى جلسة منتصف أبريل.

وقررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلًا وفى الموضوع برفضه.

وتم تأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائي والمدني وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب محاماة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه في يوم غضون عامی 2020، و2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم «م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع» وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرقًا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب.