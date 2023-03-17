تقوية القلب وتجنب الاكتئاب.. فؤاد الرياضة أثناء الحمل

العديد من الحوامل يتجاهلن ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل وهذا من الأمور غير الجيدة، فالرياضة تحمل العديد من الفوائد الصحية بالنسبة للمرأة الحامل، لذا علينا أن نوضح أسباب ممارسة الرياضة وفقًا لدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية.

عضلات القلب

أي تمرين وممارسة نشاط باستمرار يمكنه أن يزيد من معدل ضربات القلب ويساعد في تقوية القلب والأوعية الدموية، كما يدعم تحسين اللياقة البدنية قدرة جسمك على مواجهة التحديات الجسدية المستقبلية، بما في ذلك القدرة على التحمل أثناء المخاض.

أهمية المشي

ويعتبر المشي لمسافات طويلة والسباحة والتدريبات المنزلية وتمارين القوة وركوب الدراجات كلها طرق آمنة للتمرين أثناء الحمل.

سكر الحمل

يمكن أن يساعد الاستمرار في النشاط أثناء الحمل على تقليل فرص الإصابة بعدد من الحالات الصحية المرتبطة بالحمل، بما في ذلك سكري الحمل وتسمم الحمل، ومن العلامات المبكرة لذلك وجود البروتين في البول وارتفاع ضغط الدم، في حالات نادرة يمكن أن تكون مهددة للحياة.

تعزيز المزاج

تؤدي هرمونات الحمل إلى زيادة المشاعر ، ونتيجة لذلك، تكون الحوامل أكثر عرضة للاكتئاب، يؤثر اكتئاب ما قبل الولادة على أكثر من واحدة من كل عشر نساء، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

كشف بحث من جامعة فالي بكولومبيا عن أن التمارين المنتظمة أثناء الحمل تطلق الإندورفين والدوبامين، وهي مواد كيميائية تساعد في تنظيم وتقليل التوتر والقلق.

تحت الضغط

يمكن أن يزداد ضغط الدم وعلى الرغم من أن هذا عادة ما يكون جيدًا إلى نقطة معينة، إلا أنه إذا ارتفع بشكل كبير ، فقد يكون محفوفًا بالمخاطر على الأم والطفل وكذلك علامة تحذير من تسمم الحمل.

يمكن أن يساعد الحفاظ على النشاط، حتى مع وجود شيء منخفض التأثير مثل المشي، في منع ارتفاع ضغط الدم.

امرأة قوية

يضع وزن الطفل في مرحلة النمو ضغطًا إضافيًا على النصف السفلي من الجسم، مما يؤدي غالبًا إلى آلام أسفل الظهر وآلام في الحوض والتهاب الركبتين.

التمارين التي تقوي عضلات الجسم الأساسية والسفلية - مثل اليوجا والبيلاتس والأوزان الخفيفة - تساعد في دعم العمود الفقري والمفاصل ، ويمكن أن تمنع تطور آلام أسفل الظهر والحوض.

الوزن الصحي

من الطبيعي زيادة الوزن أثناء الحمل، ولكن اكتساب كمية كبيرة من الدهون أثناء الحمل يمكن أن يكون مصحوبًا بمشاكل صحية خاصة به.

يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في منع العديد من المشكلات المرتبطة بالأمهات البدينات، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وتسمم الحمل، وسكري الحمل، وولادة رضيع كبير (لعمر الحمل)، مما قد يزيد من خطر فقدان الدم.