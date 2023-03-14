إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح إلى 26 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة، مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.