الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاقتصاد البريطاني يواصل الانهيار.. وتوقعات بالدخول في ركود خلال 2023

بريطانيا
بريطانيا

توقع اقتصاديون بأن الاقتصاد البريطاني سيظل ضعيفًا حتى أواخر عام 2023، وفقا لصحيفة "ترافل ويكلي" البريطانية.

 قال الصحيفة في تقرير، إن التوقعات للاقتصاد البريطاني تحسنت منذ أواخر العام الماضي، لكن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون حدوث ركود كامل عام 2023.

وقال يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في لندن:"ربما بلغ التضخم ذروته في الخريف ومن المتوقع أن ينخفض ​​بسرعة خلال 2023-24 20 مع ظهور ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العام الماضي من الأرقام، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع لذا لن يكون الأمر سهلا ".

وأضاف سيلفين:"نتوقع أن يحوم التضخم حول 2٪ اعتبارًا من عام 2024"، متابعًا:"انخفض الدخل الحقيقي المتاح بشكل كبير، لكن نتوقع أن تستمر الأجور في الارتفاع بقوة كبيرة بينما سينخفض ​​التضخم، ومن المتوقع استعادة القوة الشرائية تدريجياً، فإن الضغط الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يتم في الغالب، ونتوقع ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 0.25٪، ثم توقفًا مؤقتًا بينما ينتظر بنك إنجلترا رؤية التضخم ينخفض".

وواصلت:"هناك نوعان من الأخبار السيئة أحدها هو أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لم يتغلغل بشكل كامل حتى الآن، والآخر لا نتوقع أن تعود أسعار الفائدة إلى مستواها السابق، فأسعار الفائدة ستبقى أعلى ، ربما عند 2٪ إلى 3٪. سيتأثر الكثير من حاملي الرهن العقاري".

وحذّر سيلفين:"في المملكة المتحدة نحن معرضون للخطر بشكل خاص لأن الغالبية لديها قروض عقارية بسعر فائدة ثابت لفترات تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات".

ولفت إلى أن “حوالي نصف الأسر سوف تضطر إلى إعادة الرهن العقاري وهذا له آثار على سوق الإسكان. وسترتفع القوة الشرائية، لكن ستذهب نسبة منها إلى زيادة الرهون العقارية، ونتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بنحو 8٪ وسيؤثر ذلك على ثقة المستهلك”.

اسعار الطاقة اسعار المواد الغذائية أسعار المواد الاقتصاد البريطاني الرهن العقاري القوة الشرائية

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