سفارة بكين بواشنطن: عودة تأشيرات السفر من الصين بعد توقفها منذ كورونا

قالت سفارة بكين لدى واشنطن، إن الصين ستستأنف إصدار التأشيرات بعد توقف شبه كامل منذ أزمة كورونا، وفق ما جاء فى سكاي نيوز عربية.

ويعتزم الرئيس الصيني «شي جين بينغ» زيارة العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل للقاء نظيره فلاديمير بوتين.

والأسبوع الماضي، أعلنت بكين عن نجاح الوساطة بين السعودية وإيران وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد مفاوضات جرت مؤخرًا في الصين خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس.

وأعلن الاتفاق السعودي الإيراني، الجمعة الماضي 10 مارس برعاية الصين، مُنهيًا 7 سنوات من قطع العلاقات.

وقع الاتفاق رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ونظيره السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، على أن تكون هناك اجتماعات بين وزيري خارجية السعودية وإيران، لترتيب تنفيذ الاتفاق وعودة العمل الدبلوماسي بالكامل.

ويتضمن الاتفاق السعودي الإيراني فتح السفارات بين البلدين خلال أسبوع أو مدة أقصاها شهرين من الاتفاق، وكذلك تفعل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين عام 2011 واتفاقية التجارة الموقعة بينهما في 1998.

ويمثل الاتفاق إتمامًا لمبادرة الرئيس الصيني «شي جين بينغ»، حيث أعلن عن هذا الاتفاق في نفس اليوم الذي بدأ فيه شي ولايته الثالثة في الصين.

وزار «شي» السعودية في ديسمبر 2021، كما استضاف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين الشهر الماضي.

قال البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الاثنين، إنهم قاموا بتشجيع الصين على التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أضاف البيت الأبيض أن الاتفاق بين السعودية وإيران إيجابي وجيد؛ لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق السعودي الإيراني، مؤكدًا: "نرحب بأية مساعى لإنهاء الحرب في اليمن"، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وصدر بيان ثلاثي مشترك بين المملكة العربية السعودية وإيران والصين، أعلنوا فيه التوصل لاتفاق بين الرياض وطهران يشمل الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.