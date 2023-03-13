حجازي بعد تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس الملك: قوة الشخصية قادتنا للفوز

أكد أحمد حجازي، قائد اتحاد جدة السعودي أن قوة شخصية الفريق قادته للفوز على الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية والصعود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف حجازي في تصريحات عقب اللقاء أن الاتحاد لم يبدأ المباراة بالشكل المثالي وهو ما مكن الفيحاء من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن لاعبي الاتحاد تحكموا في اللقاء بعد ذلك من أجل الحد من خطورة أصحاب الأرض.

وبسؤاله عن تأثر الفريق بالجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون في المباراة الماضية أمام النصر في قمة دوري المحترفين السعودي، قال حجازي إن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا في المباراة الماضية والتي كانت قبل 3 أيام فقط، لكن الاستعداد من الناحية البدنية خلال فترة توقف كأس العالم كان ضروريًا للغاية من أجل تأهيل اللاعبين لهذه الفترة التي تشهد ضغطًا في المباريات.

وتأهل اتحاد جدة للمربع الذهبي بكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على الفيحاء 4 -3 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم في دور الثمانية.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الاتحاد لصالحه.

وتقدم هارون كمارا بهدف للاتحاد في الدقيقة 16 ، لكن البرازيلي ريكاردو ريلر أدرك التعادل للفيحاء في الثواني الأخيرة للشوط الأول .

وفي ركلات الجزاء، سجل عبدالرزاق حمد الله وإيجور كورنادو ومحمد الصيعري وأحمد بامسعود لفريق الاتحاد، فيما أهدر أنتوني نواكيمي ومحمد البقعاوي لفريق الفيحاء، ليصعد فريق اتحاد جدة لدور نصف النهائي.

وتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، في التشكيل الأساسي لـ«العميد» في مباراة اليوم.

وتحصل طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة، على البطاقة الصفراء في الدقيقة 105، ليتأكد غيابه المباراة المقبلة للاتحاد في دور نصف النهائي، بسبب تراكم الإنذارات.

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم الاتحاد، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من البرازيلي رومارينيو، ومواطنه برونو هنريكي، بالإضافة إلى هارون كمارا.