اتحاد جدة يتأهل لنصف نهائى كأس خادم الحرمين على حساب الفيحاء

تأهل فريق اتحاد جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بانتصاره على الفيحاء بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في دور ربع النهائي.

فريق الاتحاد تقدم أولًا عن طريق هارون كمارا في الدقيقة 16، قبل أن يُعادل ريكاردو رايلر النتيجة للفيحاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

استمر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين، ليتجهها لركلات الترجيح.

وفي ركلات الجزاء، سجل عبدالرزاق حمد الله وإيجور كورنادو ومحمد الصيعري وأحمد بامسعود لفريق الاتحاد، فيما أهدر أنتوني نواكيمي ومحمد البقعاوي لفريق الفيحاء، ليصعد فريق اتحاد جدة لدور نصف النهائي.

وتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، في التشكيل الأساسي لـ«العميد» في مباراة اليوم.

وتحصل طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة، على البطاقة الصفراء في الدقيقة 105، ليتأكد غيابه المباراة المقبلة للاتحاد في دور نصف النهائي، بسبب تراكم الإنذارات.

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، هجوم الاتحاد، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من البرازيلي رومارينيو، ومواطنه برونو هنريكي، بالإضافة إلى هارون كمارا.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو.

خط الوسط الهجومي: برونو هنريكي، هارون كمارا، رومارينيو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

وستختتم، غدا الثلاثاء، منافسات ربع نهائي كأس الملك، حيث سيواجه الوحدة، نظيره الباطن، في الثالثة والربع عصرًا، ثم يواجه النصر نظيره أبها، في الرابعة والنصف مساءً، قبل أن يلاقي الهلال، نظيره الفتح، في الثامنة مساءً.