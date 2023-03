حضور كبير من نجوم الفن في ملتقى The power of her.. وأمينة خليل: فهمت مشاعري

أقيمت فعاليات ملتقى “The power of her”حيث تم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام بجانب حضور عدد كبير من نجوم المجتمع، وشهد الملتقى الذي أقيم حضور كبير من الجمهور الذي تواجد في أثناء الندوات .

وأقامت الفعالية التي أقيمت في "جاليريا 40" عدد من الندوات للنجمات، وكانت أبرزهم، أمينة خليل، ونجلاء بدر، ونسرين طافش، وبشرى، ورنا رئيس،ـ وإنجي علاء، ودانا حمدان، وفريال يوسف، وألفت عمر، وعدد من سيدات المجتمع والمؤثرات على السوشيال ميديا.

بجانب ندوات لعدد من الإعلاميات، وهم مفيدة شيحة، وسالي عبد السلام، وسهير جودة، وسالي شاهين.

فيما اعتذرت النجمة درة في فيديو مسجل عن الحضور بسبب ارتباطها بالتصوير في لبنان لمسلسلها رمضان المقبل "الأجهر"، مبدية سعادتها بالتكريم في هذا الملتقى الذي يدعم المرأة على كافة المستويات.

وقالت النجمة أمينة خليل خلال ندوتها التي أعقبها التكريم في الملتقى، إن نحتاج إلى التعامل مع الوجع الذي بداخلنا، مشيرة إلى أنها اكتشفت الطريق المناسب للتعامل مع أوجاعها بعد أن انكسر قلبها، وبدأت في فهم مشاعرها بشكل سليم لتتعامل معها.

وقالت نجلاء بدر إن المرأة تستحق إن يكون هناك تركيز على دورها في المجتمع، لأنها زوجة وابنة ومديرة وموظفة، وعندها قضايا لم تُفتح حتى الآن، متمنية إن نساعد المرأة وأن الطريق الأمثل لهذا هو الفن، وبشكل راقي ومحترم ويصون كرامتها في المجتمع.

أما الفنانة بشرى، فأبدت سعادتها بالتكريم، مشيرة إلى أن اعتبارها النجمة الأكثر تفانيًا كان له وقع مختلف على قلبها.

وأما النجمة نسرين طافش، فمضت تقول أن المرأة الواعية هي أنثى استثنائية يمكن أن تنجح في شتى المجالات فهي شغوفة لما تعطيه من قلبها و روحها بثقة حب و إيمان، مشيرة إلى أن السيدات يتمكن من تحويل أى تحدى لقوة و طاقة جمال وإبداع كونها مؤمنة أن حدودها الكون وليست فقط السماء.

فيما ألمحت رنا رئيس أنه مع الاحترام للرجل في المجتمع ولكل ما يقدمه إلا أن هناك وظائف ومهام لا يمكن أن تقوم بها سوى المرأة، وهذا ليس تقليلًا للرجال بل إيضاح لمدى ما يمكن أن تقوم به المرأة.

أقيم ملتقى "قوتها" في جاليريا 40 الشيخ زايد، وحضر عدد كبير من النجوم والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم فريال يوسف، والفنانة ميرنا جميل، والسيناريست إنجي علاء، رولين القاسم، وروفي الشناط، وشيرين نيازي، وشيماء يونس، ويارا عبد الحميد، ومن مصممات الأزياء تتواجد كل من مدى داغر، وسهى مراد، وغادة وسارة بهاء، وياسمين إياد، والمعالجة النفسية آية الشناط، بجانب إقامة عدد من "ورش الأعمال" في مجال الصحة النفسية، من خلال جلسة مفتوحة مع عدد من المتخصصات في هذا المجال، بجانب ورشة علاج الطبيعي للحضور.

وأقيم "The Power of Her" السبت الماضي في جاليريا 40، الشيخ زايد - القاهرة، حيث تبدأ فعالياته الساعة 12:00 ظهرًا وتنتهي الساعة 8:00 مساءً، يتم تنظيم من قبل Sixyards Sports & Event Management.

وتعتبر هذه هي النسخة الثانية من The Power of Her، حيث أقيمت النسخة الأولى منه في جاليريا 40، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويهدف الملتقى إلى دعم النساء في شتى المجالات.