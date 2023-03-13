وكيل «تعليم بورسعيد» تشهد فعاليات مسابقتي المعارض الصحفية والحديث الصحفي الإلكتروني

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، فعاليات مسابقتي المعارض الصحفية والحديث الصحفي الالكتروني لتوجيه الصحافة والإعلام التربوي بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بإدارة الزهور التعليمية.

وتفقدت وكيل الوزارة أروقة قاعة المسابقة التي تزينت بمجلات الحائط المدرسية من عمل طلاب المدارس المشاركة في المعرض من مختلف المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة يمثلون التعليم العام عربي ولغات والتعليم الفني والتربية الخاصة ورياض الأطفال.

وأثنت الدكتورة هالة عبد السلام على المنتجات المعروضة بأنواعها ومنها المنهجية والمتخصصة والأخبار الحية والمناسبات ومجلات الربع ساعة والقصة القصيرة والإعلانات والكاريكاتير مشيدة بركن رياض الأطفال والتربية الخاصة المنتج بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع وبلغة برايل للمكفوفين وضعاف البصر.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام والحسيني أبو الإسعاد مدير إدارة الزهور التعليمية ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومها سعد موجه عام الصحافة والإعلام التربوي والطاقم التوجيهي المعاون لها واللجنة الوزارية المختصة بالتقييم.

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