رسميًا.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا وتكهنات بغيابه لمدة شهر

أعل نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، إصابة نجمه الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، وغيابه عن مباريات الفريق لمدة شهر.

ويعاني بول بوجبا من لعنة الإصابات المتكررة التي تلاحقه منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قبل وقبل خوض منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

يوفنتوس يعلن إصابة بول بوجبا وغيابه لمدة شهر

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله أن بول بوجبا خضع لفحوصات طبية والتي أظهر إصابته بتمزق في مقرب الفخذ الأيمن.

كذلك خضع ليونارد بونوتشي، لاعب يوفنتوس، لفحوصات طبية وأكدت معاناته من كدمة في ساقه اليسرى.

من جانبها، أفادت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن إصابة بوجبا ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 يومًا.

وبناءً عليه، سيغيب بوجبا عن المشاركة في مباريات يوفنتوس أمام فرايبورج وإنتر ميلان، كذلك سيغيب عن منتخب بلاده فرنسا خلال فترة التوقف الدولي، المقرر لها في نهاية شهر مارس الجاري.

ومنذ عودة بوجبا إلى صفوف يوفنتوس، لم يشارك إلا في 35 دقيقة فقط، حيث شارك بديلًا في مباراتي تورينو وروما، ولكنه عن مباراتي فرايبورج وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2016، لينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا إلى اليوفي في صيف 2022 الماضي.

وكان بوجبا قد غاب عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وآنذاك أعلنت البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال بوجبا، أنه تعرّض لإنتكاسة جديدة بعد عودته إلى تدريبات يوفنتوس، حيث كان قد خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة، في شهر سبتمبر 2022 الماضي، ليغيب على إثرها عن مباريات اليوفي خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وأكدت وكيلة أعماله في ذلك الوقت، أن بوجبا يحتاج إلى عملية تأهيل بعد العملية الجراحية في الركبة، الأمر الذي تسبب في غيابه عن منافسات مونديال 2022 في قطر.