الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطنان فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب مواطنان في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالقرب من مدينة العدوة بالمنيا.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة رقم 1738 ن ص ج، ربع نقل وأخرى رقم 3725 ي ج ع ملاكى، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز العدوة، بسبب التخطى الخاطئ. 

 كشفت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو التخطى الخاطئ وقد اسفر الحادث عن أصابة شخصين بإصابات متنوعه وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم التحفظ على السيارتين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق

حادث تصادم الطريق الصحراوي المنيا الأجهزة الأمنية التحريات الأولية

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