برلماني: معارض «أهلا رمضان» ساهمت في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية

أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن معارض «أهلا رمضان» نجحت في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لما تقدمه من سلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال «محسن» في تصريح صحفي له اليوم: «نجاح هذه المعارض ليس فقط في توفير السلع بأسعار مخفضة ولكن أيضا في إتاحتها لجميع المواطنين، في ظل مخاوف من نقص بعض المعروض من السلع الغذائية للمواطنين».

وأشار إلى أن المعارض بسبب انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية ساهمت في تلبية مطالب المواطنين من السلع الاستهلاكية، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وتابع: «يحسب لمعارض أهلا رمضان أنها منعت الكثيرين من التجار من التلاعب في الأسعار، قائلا: لولا هذه المعارض كانت الأسعار ستكون منفلتة بشكل كبير».

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، ولمنع أي تلاعب سواء في الأسعار أو في غش السلع.

وطالب بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الأزمات من خلال مقاطعة التجار الجشعين ممن يبالغون في الأسعار، بالإضافة إلى استخدام كافة الحقوق القانونية في الإبلاغ عن المخالفين.