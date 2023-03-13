الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: معارض «أهلا رمضان» ساهمت في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية

احمد محسن
احمد محسن

أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن معارض «أهلا رمضان» نجحت في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لما تقدمه من سلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال «محسن» في تصريح صحفي له اليوم: «نجاح هذه المعارض ليس فقط في توفير السلع بأسعار مخفضة ولكن أيضا في إتاحتها لجميع المواطنين، في ظل مخاوف من نقص بعض المعروض من السلع الغذائية للمواطنين». 

وأشار إلى أن المعارض بسبب انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية ساهمت في تلبية مطالب المواطنين من السلع الاستهلاكية، خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وتابع: «يحسب لمعارض أهلا رمضان أنها منعت الكثيرين من التجار من التلاعب في الأسعار، قائلا: لولا هذه المعارض كانت الأسعار ستكون منفلتة بشكل كبير».

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، ولمنع أي تلاعب سواء في الأسعار أو في غش السلع.

وطالب بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الأزمات من خلال مقاطعة التجار الجشعين ممن يبالغون في الأسعار، بالإضافة إلى استخدام كافة الحقوق القانونية في الإبلاغ عن المخالفين.

أحمد محسن اهلا رمضان الأزمة الاقتصادية العالمية التنمية المستدامة الحقوق والحريات الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

السيسى عن سد النهضة: مستعدون للتعاون مع إثيوبيا بما لا يؤثر على المواطن المصرى

السجن المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج

وفد من «البيئة» يوصي باستخدام الوقود البديل في شركة جمع مخلفات بالإسكندرية

مسلسلات رمضان 2023.. قنوات عرض ضرب نار لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

إيران وبيلاروس تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال زايدة

لعبة الأمم

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وترجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟