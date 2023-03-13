الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل وفتاة بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيبت سيدة وفتاة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم، إثر تعرضهما لحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما بقرية الخطارة نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول سيدة مقيمة الخطارة، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة، وفتاة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة، وجرى حجز الأولى بمستشفى فاقوس وتحويل الثانية إلى عناية الحروق بمركز حروق ههيا.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابتهما إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

سيدة فتاة حروق انفجار أسطوانة الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

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