الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة العبور في اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "ج. ع. ع"، 51 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ع. ا. م"، 50 سنة، مصابًا بكدمة بالكتف اليمنى وسحجات، و"ع. ا. ع"، 33 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، و"هـ. ع. ف"، 45 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات القطنية، و"م. ع. ف"، 37 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و"ف.ع. ف"، 65 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات و"ص.ع .ا"، 37 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، و"ي.ع. ي"، 31 سنة، مصابًا ما بعد الارتجاج، و"ف. م. ف"، 37 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بمركز منيا القمح. 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة العبور اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أجهزة الأمنية الانتقال الرعاية الصحية انقلاب سيارة ميكروباص بلبيس جرح قطعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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