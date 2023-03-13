التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل لقي مصرعه بنهر النيل بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان غرق الطفل، والتي تمكنت من انتشال الجثة وجرى إيداعها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى طهطا العام، والتي صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقًا داخل نهر النيل بقرية الخزندارية أثناء الاستحمام ونظرا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والعقيد مفتش مباحث المركز ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، عن غرق شخص بنهر النيل بناحية الخزندارية دائرة مركز طهطا "تم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري" تبين غرق طفل ويقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.