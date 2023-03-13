حبس محامٍ و4 آخرين بسبب مشاجرة داخل محكمة بالدقهلية

أمرت نيابة أجا الجزئية بحبس محامٍ و4 متهمين في مشاجرة داخل المحكمة مع محامٍ آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المجني علية .

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، في واقعة مشاجرة محكمة أجا الجزئية، وجرى تحويلهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهم.

من جانبه، أكد أحمد العساس، عضو نقابة محامين جنوب الدقهلية، أن واقعة تعدي محام على زميله بمحكمة أجا الجزئية، لن تمر وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتهم.

وأضاف أنه سيتم إحالة المحامي المعتدي لمجلس تأديب بالنقابة، وإجراء التحقيق القانوني معه، ثم إعلان العقوبة الموقعة عليه.

وأوضح العساس، أن ما حدث من المحامي يعد مهزلة لن تمر مرور الكرام، وسيتم توقيع أقصى عقوبة مقررة ضده، مؤكدًا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في حضور ممثلي النقابة، واستمعت لأقوال المجني عليه، وسيتم عرضه على الطب الشرعي.

وأصيب محامٍ بجروح قطعية بالوجه والجسم، وذلك إثر تعدي زميله عليه مستعينًا ببعض الأشخاص داخل محكمة أجا الجزئية، بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب وجود نزاع قضائي أمام محكمة الأسرة بين شقيق المتهم وموكلة لدى المجني عليه.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد لمأمور قسم شرطة أجا من إدارة تأمين المحكمة، بنشوب مشاجرة بين عدد من المحامين وبعض الأشخاص داخل قاعة البوفية.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة المحاميين محمد ش.، ويوسف ال.، واستعان الثاني بثلاثة أشخاص وتعدوا على الأول بالعصا وأسلحة بيضاء، وأصابوه بجروح متفرقة بالوجه والجسم، وتم نقله للمستشفى.

وكشف مصدر بنقابة المحامين بالدقهلية، أن سبب المشاجرة هو وجود نزاع قضائي أمام محكمة الأسرة بين شقيق المتهم وزوجته وهي موكلة لدى المجني عليه، واستعان الأول بثلاثة أشخاص وتعدوا على زميله داخل المحكمة، وأصابوه بجروح متفرقة.