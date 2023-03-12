غدًا.. مناقشة المجموعة القصصية «الصنف.. حكاية الملاك والصبية»

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في السابعة من مساء بعد غدٍ ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "الصنف.. حكاية الملاك والصبية" للقاص والروائي سعيد نوح.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاصة والروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب الروائي حمدي أبو جليل، وتدير الندوة الروائية إنجي همام .

وصدرت مجموعة "الصنف.. حكاية الملاك والصبية"عن دار "منشورات الربيع " في القاهرة.

من أجواء المجموزعة القصصية نقرأ:"بث مباشر للشمس التي خرَّتْ ساجدةً في نهاية المشهد، دون أن تنتبه، إلى سلب عرشها في عز النهار من قِبَل أطفال الظلام. هؤلاء الجرابيع المتربِّصين دائمًا بها طوال عدة ساعات بقضِّهم وقضيضهم، والأم البديلة ذات الحذاء الأبيض فوق التبَّة، التي لم تكن أبدًا جبلًا. كل هذا وأكثر ربما حدث في صباح جميل مليء بأنفاس الله المُغيبة للوعي، وقت ظهور ولد صغير، يشبه بسمة الرب، وهو يضع الحَبَّ للدجاجات الجائعة".

ويعد سعيد نوح من أبرز الأصوات الإبداعية في السردية المصرية الراهنة، وتأتي مجموعته "الصنف.. حكاية الملاك والصبية"بعد عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها:

"كلما رأيت بنتا حلوة أقول يا سعاد"، "دائما ما أدعو الموتى" "تمثال صغير لشكوكو"، "61 شارع زين الدين"، "ملاك الفرصة الأخيرة"، "ثلاثية الشماس"، وغيرها.

وحاز سعيد نَوح عددا من الجوائز، من بينها حصوله على جائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الكتاب عن مجموعته القصصية "كشك الأورام".