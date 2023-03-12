الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الثلاثاء.. انطلاق المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023

ارشيفية
ارشيفية

ينطلق المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بعد غد الموافق الثلاثاء 14 مارس 2023 ويستمر حتى 16 مارس، ويعد المنتدى هو الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستعراضها في المنطقة العربية.

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن المنتدى يجمع ممثلين من الحكومات العربية وجهات أخرى معنية بالتنمية المستدامة لمناقشة سير العمل، والتداول في التجارب الوطنية والإقليمية، والنظر في آخر مستجدات خطة عام 2030 وآليات التنفيذ وطنياً وإقليمياً.

ويحمل المنتدى، بما يخلص إليه من نتائج، صوتَ المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي يُعقد سنوياً في نيويورك، والذي ينظَّم في إطار شراكة وطيدة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

ويعد موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023  هو "حلولٌ وعمل"، وتركز المداولات على أهداف التنمية المستدامة التي يستعرضها المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عام 2023، وهي الهدف 6 بشأن المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف 7 بشأن الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف 9 بشأن الصناعة والابتكار والبنى التحتية، والهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف 17 بشأن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. كما يناقش المنتدى أهدافاً وأولويات إقليمية أخرى، ولا سيما الفقر وعدم المساواة والمساواة بين الجنسين.

ومن المقرر أن تترأّس مملكة البحرين المنتدى العربي لعام 2023، ويقدّم الرئيس التقرير النهائي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023.

المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنتدى العربي التنمية المستدامة المنطقة العربية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا الإسكوا

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وائل لطفي

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