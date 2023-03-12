الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إطلالة بسيطة وخلابة.. للأميرة إيمان بعقد قرانها اليوم (صور)

صورة من الحفل
صورة من الحفل

عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله، ملك الأردن، بحضور العائلة المالكة، منذ قليل، فقد أعلن منذ أيام الديوان الملكي الأردني موعد عقد قران الأميرة إيمان، على جميل ثيرميوتيس في فنزويلا وهو من أصل يوناني، حسبما ذكرت بي بي سي.

ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية، وتمت خطبة الأميرة إيمان العام الماضي.

وفي بيان، تمنى الديوان الملكي للزوجين السعادة مدى الحياة، وعلقت الملكة رانيا على نبأ الزفاف عبر إنستجرام وتمنت التوفيق للعروسين في حياتهما المقبلة.

إطلالة بسيطة.. للأميرة رانيا بحفل الزفاف

أطلت الأميرة رانيا بحفل عقد القران، بفستان أبيض طويل، مرصع ببعض الإكسسوارات التي أضافت للفستان جمالًا وبريقًا، بالإضافة إلى طرحة طويلة خلف الفستان.

فيما ارتدي العريس، بدلة سوداء، بالإضافة إلى الشال الأردني، الذي يتميز به سكان المملكة الهاشمية، فيما ارتدت الملكة رانيا فستان "أوف وايت" طويل مع تسريحة شعر مميزة أضافت للإطلالة الجميلة.

وكانت منذ أيام قد أعلنت الملكة رانيا، عن حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، من خلال فيديو مؤثر نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو كتبت الملكة الأردنية كلمات مؤثرة تعبر عن فرحتها وحبها الكبير لابنتها، وتمنت لها التوفيق والنجاح في حياتها الجديدة.

وبعد تسعة أشهر من الخطبة، أعلن الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس، والذي تم اليوم في الثاني عشر من مارس المقبل.

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بالصور.. حفل الحناء للأميرة الأردنية إيمان وتفاصيل الإطلالة الاستثنائية

وفي حفل الحناء ارتدت الأميرة إيمان، 26 عامًا فستانًا أبيض مطرزًا من تصميم ريما دحبور مصممة أزياء أردنية فلسطينية، ونشرت دحبور نفس الصورة على انستجرام وكتب: "بدأ العد التنازلي وبدأت الاستعدادات لحفل الزفاف الملكي الأردني نهاية هذا الأسبوع".

كما تم تزيين الفستان بنفس الحزام الأبيض والذهبي الذي ارتدته الملكة رانيا في حفل زفافها من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عام 1993، بالنسبة للحفل ارتدت فستانا قصير الأكمام باللونين الذهبي والأبيض من تصميم مصمم الأزياء البريطاني بروس أولدفيلد.

عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله ملك الأردن الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الملك عبد الله ملك الأردن جميل ثيرميوتيس إطلالة بسيطة الملكة رانيا

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وائل لطفي

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