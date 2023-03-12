المشدد 3 سنوات لعاطلين اعتدوا على ربة منزل بالإكراه فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بالتعدى على ربة منزل بالقوة والعنف بغير رضاها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبدالغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق عويس.

كشف أمر إحالة عن أن المتهمين "عادل ح "، عاطل، و"سليمان س "، 30 سنة، عاطل، ومقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر، واقعا الطفلة المجنى عليها " ج ك" ربة منزل، والتى لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، بغير رضاها بأن وجدا فى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواتهما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول ما أن أبصرها وحيدة داخل مسكنها بعيدًا عن أعين رقباتها مستغلًا عجز والدها حتى انقض عليها، وتعدى عليها بغير رضاها، وما أن توجهت للمتهم الثانى طالبة عونه ومساعدته حتى خذلها وقام بمباغتتها بمسكنها مستغلًا عجز والدها وعدم قدرته على الحركة، وتعدى عليها هو الآخر.