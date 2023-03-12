الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتقييم أداء منظومة الجودة.. جامعة بنها تستقبل فريق المؤسسة المانحة لشهادات أيزو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015)، وأيزو(45001 لسنة 2018 ) من مؤسسة AGA المانحة لشهادة الجودة وشهادة السلامة والصحة المهنية لجامعة بنها.
وقال الدكتور عبد القادر عبد الكريم، أن الزيارة هي زيارة لتقييم أداء منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية بالجامعة وللوقوف على مدى تطبيق إدارات الجامعة للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل وتحقيق أهدافه .
وأضاف عبد الكريم أن زيارة  التقييم ستتم على مدار يومي الأحد، والاثنين 12 و 13 مارس وتنتهي بعقد لقاء ختامي في نهاية اليوم الثاني للزيارة والتي سيتم فيه عرض نتائج الزيارة مع أطيب الأمنيات لجامعة بنها في الحصول على شهادة الجودة والسلامة والصحة المهنية .
من جانبه أكد رئيس جامعة بنها، أن إدارات الجامعة قد تم إعدادهم جيدا استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية حرصا على حصول الجامعة على شهادة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية .

وقد بدأ فريق المراجعين البدء فى فعاليات المراجعة لجامعة بنها وكلياتها بعمل جولة تفقدية لمكاتب إدارات الجامعة، ثم البدء فى عمليات المراجعة لنظام الجودة والسلامة والصحة المهنية حسب الجدول الزمني المحدد سابقا.
وجدير بالذكر أن إدارات جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة حاصلة على شهادة الجودة إيزو 9001 لسنة 2015 لمدة خمس سنوات سابقة وقد حان موعد تجديد هذه الشهادة في مارس 2023 وبناء على توجيهات رئيس الجامعة فقد تم تأهيل إدارات الجامعة خلال عام كامل للحصول على شهادة الجودة بالإضافة إلى الحصول على شهادة إيزو 45001 لسنة 2018  الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من أجل ضمان تأدية الأعمال بالجودة المطلوبة وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين والمترددين على إدارة الجامعة.

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