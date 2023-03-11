في شهر المرأة .. حكاية «نازك إسماعيل» أول مخرجة مسرحية في مصر

شهر مارس هو شهر المرأة، ففي الثامن منه اليوم العالمي للمرأة، بينما 16 مارس هو يوم المرأة المصرية، وفي 23 مارس عيد الأم.

وفي عددها الـ397، والصادر بتاريخ 10 مارس من العام 1959، نشرت مجلة “الكواكب”، لقاء مع المخرجة المسرحية “نازك إسماعيل”، كونها أول مخرجة مسرحية مصرية، من أهم أعمالها المسرحية “جلفدان هانم”، ومسرحية “أصل وصورة”التي شاركت في بطولتهما.

ويستهل محرر “الكواكب”، رمزي ميخائيل، مقاله بالتعريف بـ“نازك إسماعيل”، وكيف أنها أول امرأة تخوض مجال الإخراج المسرحي مشيرًا إلى أن حواء اقتحمت ميدانًا جديدًا، ودخلت لأول مرة ميدان الإخراج، فقد بدأت الآنسة نازك إسماعيل في إخراج المسرحيات، ونالت أول مسرحية أخرجتها، كأس وزارة التربية والتعليم.

ظهرت على المسرح وسنها 8 سنوات، التحقت بمعهد التمثيل قبل الامتحان بعشرين يومًا فقط، ومع ذلك نجحت وكانت الأولى في ترتيب الطالبات، عملت ممثلة بالإذاعة، ومثلت مع فرقة المسرح الحر، وهي في السنة الأولي بالمعهد، وتعتبر نازك إسماعيل أول مخرجة مسرحية والمخرجة الوحيدة في مصر، ومع هذا فإن "نازك" خجولة ولا تحب الاختلاط بالممثلين والممثلات.

كأس وزارة التربية والتعليم

وفي حديثها لمجلة “الكواكب”، تقول نازك إسماعيل: عملت بعد تخرجي في معهد التمثيل مخرجة للمسرحيات لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب التمثيل بالإذاعة. وتوليت تدريب طالبات مدرسة البنات الإعدادية بحلوان، وفي خلال 3 شهور تكوين فرقة مسرحية، قدمت الطالبات من خلالها مسرحية "حرية وإخاء" وتقدمت بها لمسابقة وزارة التربية والتعليم، فنالت كأس الوزارة.

لهذا السبب خاصمت التمثيل

وحول مقاطعتها للتمثيل على المسرح تضيف “نازك إسماعيل”: لأن الفرق المسرحية الموجودة حاليا، لا تقدم روايات بها أدوار تناسبني. أنني أريد أن أقوم بدور يتناسب مع ثقافتي وموهبتي.

وعن عدم تفكيرها في التمثيل على شاشة السينما تلفت “نازك” إلى سببين: الأول أنني "خجولة" جدًا ولا اختلط بالممثلين والممثلات والمخرجين والمنتجين والمنتجات، والسبب الثاني أنني أفضل المسرح علي السينما بالرغم من ضخامة مكسب السينما بالنسبة لمكسب المسرح الضئيل، وهذا لأن التمثيل علي المسرح يشعرني بأنني أسيطر على الجمهور المتفرج، وأعيش معه بكل انفعالاتي وأحساساتي، كما أحس بقيمة الدور الذي أؤديه، وهذا غير موجود في السينما التي تعتمد علي اللقطات في الاستديو.

حسين رياض يعبر بوجهه

وحول من أفضل ممثل تراه نازك إسماعيل قالت: حسين رياض، لأنه يعبر بوجهه تعبيرًا صحيحًا، وعنده مقدرة على تغيير لون التعبير بسرعة، فهو يستطيع أن يبتسم وهو يبكي مثلًا، وعن أفضل ممثلة تابعت "نازك": مع احترامي لجميع الممثلات، أقول أن أحسنهن في نظري هي فاتن حمامة، لأنها أكثر إحساسًا وانفعالًا بالدور الذي تمثله.

وعن الدور الذي تفضل القيام به لو وقفت أمام كاميرا السينما شددت نازك إسماعيل علي: أنا أميل إلى الأدوار العاطفية في الروايات الاجتماعية التي تعالج مشاكلنا، وسبب حبي للأدوار العاطفية أنني حساسة وعاطفية جدا، والشعب المصري بصفة عامة، شعب عاطفي، وعلى وجه التحديد، أحب دور البنت الساذجة التي لم تحب أبدًا، ثم تقع في الحب للمرة الأولى وتضحي.