السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الألمانية تفشل فى تشكيل مجلس أمن قومى بسبب خلافات شولتس وبيربوك

شولتس
شولتس

فشلت السلطات الألمانية في تشكيل مجلس أمن قومي، بسبب خلافات بين المستشار أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وذكرت صحيفة شبيجل الألمانية، أنه منذ البداية كانت هناك خلافات في الحكومة الألمانية حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات مع الصين وإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكان من المفترض أن يعزز مجلس الأمن القومى فى ألمانيا التنسيق بين مكتب المستشار والوزارات، على غرار مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى عن الصحيفة الألمانية.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، لم يتمكن شولتس وبيربوك، بعد شهور من المفاوضات، من الاتفاق على تشكيلة المجلس ورئاسته، لذلك قررا عدم مواصلة العمل في المشروع.

السلطات الألمانية مجلس أمن قومي شولتس وزيرة الخارجي الحكومة الألمانية

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