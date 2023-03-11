محمد عفيفى يحصل على المركز الرايع ببطولة العالم للجمباز الفنى

حصل محمد عفيفي منتصر لاعب منتخب مصر للجمباز الفني على المركز الرابع في نهائيات جهاز المتوازي وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطنى المصرى للجمباز الفنى رجال وآنسات بفاعليات بطولة كأس العالم للأجهزة والمقامة حاليًا بباكو- ازربيجان

وذلك ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

كما حققت نانسي طمان المركز السابع في نهائيات جهاز حصان القفز وذلك خلال بطولة كأس العالم للأجهزة والمقامة حاليًا بباكو- أذربيجان

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال والفني انسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري.

وتعد البطولة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر خوض المنتخب عدة بطولات أخرى الفترة المقبلة في مشواره للتأهل للأولمبياد

من جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز عن سعادته بالمستوى المتميز للبعثة المصرية خلال مشاركتها في بطولة العالم المقامة حاليا بدولة أذربيجان.

ووجه أمين الشكر إلى الكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية، في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ووعد رئيس الاتحاد المصري بمزيد من النتايج المتميزة لأبطال منتخب مصر للجمباز خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم التي تستضيفها مصر أبريل المقبل القاهرة 2023