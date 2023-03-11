السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد عفيفى يحصل على المركز الرايع ببطولة العالم للجمباز الفنى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصل محمد عفيفي منتصر لاعب منتخب مصر للجمباز الفني على المركز الرابع في نهائيات جهاز المتوازي وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطنى المصرى للجمباز الفنى رجال وآنسات بفاعليات بطولة كأس العالم للأجهزة والمقامة حاليًا بباكو- ازربيجان

وذلك ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

كما حققت نانسي طمان المركز السابع في نهائيات جهاز حصان القفز وذلك خلال بطولة كأس العالم للأجهزة والمقامة حاليًا بباكو- أذربيجان

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال والفني انسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري.

وتعد البطولة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر خوض المنتخب عدة بطولات أخرى الفترة المقبلة في مشواره للتأهل للأولمبياد

من جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز عن سعادته بالمستوى المتميز للبعثة المصرية خلال مشاركتها في بطولة العالم المقامة حاليا بدولة أذربيجان.

ووجه أمين الشكر إلى الكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية، في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ووعد رئيس الاتحاد المصري بمزيد من النتايج المتميزة لأبطال منتخب مصر للجمباز خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم التي تستضيفها مصر أبريل المقبل القاهرة 2023

 

الافريقي للجمباز أبريل المقبل الجمهورية الجديدة الشباب والرياضة المركز الرابع المدربين المنتخب الوطني المصري إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم

وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطينى «مروان البرغوثى».. غدًا

حبس المتهم بالترويج لبيع أجهزة تعدين العملات الافتراضية بالطالبية

«خنقها لحد ما ماتت».. حبس قاتل زوجته فى الهرم

استجابة لاستغاثته.. الأمن ينقل مواطنا للمستشفى لتلقى العلاج بالإسكندرية

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى