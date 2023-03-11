غدًا.. محاكمة 22 متهمًا بقضية الهيكل الإدارى للإخوان

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.