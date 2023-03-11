السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 22 متهمًا بقضية الهيكل الإدارى للإخوان

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 22 متهم جماعة إرهابية الهيكل الإدارى للإخوان المستشار محمد حماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

بسبب معاكسة فتاة.. ننشر تحقيقات النيابة فى تمزيق جسد طالب بالشروق

«السياحة» تحذر من استغلال الحج لأى غرض سياسى أو مذهبى.. وحظر التصوير بالحرمين

غدا.. أولى جلسات محاكمة 6 فى واقعة مشاجرة منشية الصدر

فاجنر تعلن اقترابها من وسط باخموت وتطالب بإمدادات من الذخيرة

مخللات فاسدة فى الأسواق.. جهود الدولة لضبط الأسواق قبل رمضان

المصابون في انقلاب سيارة عمال بالطريق الإقليمي: سقطنا بين جبلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية في تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى