السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ملك إسماعيل: فخورة بما حققته في كأس العالم للخماسي الحديث

ملك إسماعيل
ملك إسماعيل

أكدت ملك إسماعيل لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث أنها فخورة بتحقيق المركز الخامس في نهائي فردي السيدات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

واحتلت ملك إسماعيل لاعبة منتخبنا الوطني الواعدة صاحبة الـ17 عامًا المركز الخامس بمجموع نقاط 1379 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الإيطالية إلينا ميكيلي صاحبة المركز الرابع، بينما حققت سلمى أيمن عبد المقصود لاعبة مصر المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقالت ملك إسماعيل: "فخورة بتحقيق المركز الخامس في كأس العالم بالقاهرة وهي المرة الأولى التي أدخل فيها ضمن أول 6 لاعبات في كأس العالم للكبار بعد أن أحرزت المركز العاشر مؤخرا في كأس العالم بالمجر".

وأضافت: "المنافسة كانت صعبة للغاية وهذه النسخة كنت أشعر بالخوف حيث أن عدد اللاعبات أكبر والأسماء التي تشارك مصنفة أولمبيا وعالميا لكن الحمد لله تأهلت بسهولة للنهائي ونافست بقوة في النهائي وحصلت على المركز الخامس للمرة الأولى في بطولات كأس العالم للكبار ".

وتابعت: “سعيدة بما حققته في البطولة بشكل عام وسأقوم بتحليل نقاط ضعفي في هذه البطولة لتحسين كل شئ في الفترة المقبلة”.

وأتمت: "الآن هدفي هو مواصلة التدرب والتركيز بشكل أكبر وضبط مواعيد التدريبات والنوم من اجل التطور في الفترة المقبلة، وأتمنى أن أقدم نتائج أفضل من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024”.

 

مصنفة أولمبيا ملك إسماعيل الينا ميكيلي صاحبة المركز الرابع منتخب مصر للخماسي الحديث باريس أكدت ملك إسماعيل

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