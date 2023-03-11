السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي: مهرجان أسوان لسينما المرأة يمد جسور التواصل مع المجتمع المدني

مايا مرسي
مايا مرسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بكلمة مسجلة خلال فعاليات ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة، والذي أُقيم خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، بمحافظة أسوان.

وأعربت عن سعادتها بانطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قائلة: «هذا المهرجان الذي ينتصر للمرأة وللحياة.. ويجمع المبدعين والمبدعات حول العالم لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع.. وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها».

وأضافت رئيسة المجلس، أن المهرجان يواصل مد جسور التواصل بينه وبين المجتمع المدني في أسوان من خلال "منتدي نوت" الذى يدمج بين الفن والمجتمع سويًا عبر حوار مجتمعي ثرى ومفيد،  كما تتواصل مسيرة نجاح تجربة المهرجان المهمة والمختلفة المتمثلة في ورش سينما أسوان التي أفرزت العشرات من صانعات وصنّاع الأفلام من أبناء وبنات جنوب مصر الموهوبين والموهوبات. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها المسجلة أن تفاعل الجمهور الأسواني مع المهرجان وفعالياته، وما يحدثه من حراك اجتماعي في أسوان علي امتداد ضفتي النهر سوف يظل مصدر فخر للمهرجان ولمصر.

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتوجيه لتحية للقائمين على المهرجان وشركاء النجاح في خروجه بهذه الصورة المشرفة، كما وجهت التحية لنساء أسوان اللواتي ساهمن في أن يكون المهرجان فرصة للاحتفاء بالمرأة وقضاياها وأحلامها، وتحية خاصة لكل المبدعات والمبدعين الذين شاركوا في فعاليات هذه الدورة.

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