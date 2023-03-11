بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة على «صحراوي أسوان»

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال المحافظة، ما أسفر مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

والمصابين هم كلاً من مصطفى محمود سيد، ٣٢ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، وعصام اللامير أحمد، ٢٦ سنة، وإصابته كدمات بالصدر، و حميده عبدالفتاح عبدالخالق، ٢١ سنة، إصابته كدمه أعىي الرأس، وأمينة أبوزيد، عمره ٢٨ سنه، إصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحسين الأمير أحمد، ٢٤ سنة، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبدالسلام مدني، عمره ٦٥ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبدالحميد النوبي محمد، ٥٢ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وحليمة آمين أحمد، ٤٥ سنه، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

كما أسفر الحادث عن مصرع شخص -مجهول الهوية-، وتم نقله إلى مشرحة كوم أمبو للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.