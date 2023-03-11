مراسل «القاهرة الإخبارية»: عواصف ثلجية ممطرة تجتاح الولايات المتحدة

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن هناك عواصف ثلجية ممطرة مستمرة تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية هذا الشتاء خاصة في كاليفورنيا.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الشمال الشرقي للولايات المتحدة أيضًا تعرض لعواصف ثلجية منذ ثلاثة أيام وانتهت سريعًا.

وأشار إلى أن العواصف الممطرة بدأت منذ أمس على عدة ولايات أمريكية، موضحًا أنها مستمرة حتى ظهر اليوم.

وتابع: «الأمطار في أمريكا مستمرة لمدة أسبوع، وستكون ما بين 40٪ و60% وتعيق ذهاب العديد من المواطنين إلى أعمالهم»، موضحًا أن كاليفورنيا تعرضت لعاصفة رعدية شديدة للغاية أمس أودت بحياة رجل على الأقل، كما أن هناك بعض المنازل قطعت عنها الكهرباء بسبب تلك العواصف.