السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم السبت 11 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 11 مارس 2023، لمواليد الأبراج الترابية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تقبل على الحياة بنشاط وتفاؤل، وتشعر بثقة وبسلام داخلي، وتبدو سعيداً في معظم المستجدّات التي ستقلب المعطيات لمصلحتك.

عاطفياً: مشاريع سفر مع الحبيب، كنت قد خططت لها سابقاً، وهي فرصة ملائمة لتوثيق العلاقة بينكما واكتشاف آفاق جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المنبهات وخصوصاً مساء فهي تسبب لل الأرق وتؤثر سلباً في صحتك .

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يوم واعد بانفراجات كبيرة وتعزيز طاقاتك وتقريب المسافة بينك وبين محيطك، مزوَّداً بالحماسة وبثقة بالنفس .

عاطفياً: حياة صاخبة، تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد.

صحياً: تتغلب على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك المرح.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: تهدأ الأجواء في محيطك المهني، ويسلط الزملاء الأضواء عليك بسبب نجاحاتك.

عاطفياً: تصرفات الشريك الطائشة زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ.

صحياً: عليك استغلال حيويتك التي تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة.

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صفات الأبراج الترابية:

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

 

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

 

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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