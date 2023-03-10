الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. ندوة لمناقشة رواية «العرافة» لـ فاطمة خير

السبت.. مناقشة وتوقيع
السبت.. مناقشة وتوقيع "العرافة" ل فاطمة خير في بتانة

تُنظم دار بتانة للنشر، في السابعة من مساء غدٍ السبت، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "العرافة" للكاتب والروائية فاطمة خير.

وتدير الندوة الإعلامية منى سلمان، ويناقش الرواية الشاعر والناقد شعبان يوسف، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح.

وتدور أحداث الرواية بين عالمى الخيال والواقع، حيث تجد البطلة نفسها فى رحلة بلا نهاية، تدفعها للبحث عن حقيقتها وإعادة اكتشاف معانى الحياة وتعريف مسلماتها. 

رواية "العرافة" نص أنثوى خليط بين المذكرات وأحلام اليقظة، والتحقيق النفسى، والعدو وراء معرفة الذات، وقد تتجلى هذه الذات فى حلم، فى إشارة، فى علامة تأتى مصادفة، لكن تبقى الرغبة الحارقة فى الإمساك بالروح وهى حرة، واكتشاف إمكاناتها.. حارة وصادقة.

 

ومن اجواء الرواية ننقل لكم السطور التالية.. 

كانت الغجرية تركض حول الحشد المهووس، تضحك وترقص وتضرب دفها، وأنا أكاد أجن: خذيني معك، لا أحد يراني ولا أحد يسمع، الحشد لا يسمع، وهي تضحك..وترقص، تلف حول نفسها دورات لا نهائية، وفي لحظة..ذهبت، وعاد كل شئ كما كان

"جاءتني في منامٍ لم أجربه منذ سنوات، ترقص فوق لوحة الإعلانات، تُخفي شخوص الإعلان وتقف محلهم، تشير بيديها إليَّ :"كن حراً..الآن"، ثم ترقص فوق اللوحة الضخمة، مَن هذهِ المرأة المجنونة؟ وكانت المرة الأولى التي أراها فيها، لكنها لم تكن الأخيرة.

"غرفت بيديها تراباً لا أعرف من أين جاء، لكنه نزل أمامي لوحةً زيتية! صرت أرى الماضي، فهل يمكن أن أعرف المستقبل؟ مسحت بيديها سريعاً وكأنها سمعتني، ضحكت ببساطة وكأنها لم ترتكب جُرماً! لقد أثارت فضولي ثم.. ثم رحلت! ببساطة عاد كل شئ كما كان."

فاطمة خير صدر لها من قبل كتب "أنثى سعيدة" أيضا عن دار بتانة، و"أنثى مع سبق الإصرار" عن دار المحروسة، و"رسائلى إليه" عن دار روافد، والمجموعة القصصية "معزوفات قصيرة فى الطريق.

دار بتانة للنشر توقيع رواية العرافة فاطمة خير الناقدة ناهد صلاح الناقد شعبان يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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