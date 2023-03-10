الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد وصفه بـ«العنيف والوحش».. الصحافة الألمانية تستبعد إرهابية حادث إطلاق النار في هامبورج

هامبورج
هامبورج

قال ميسرة بكور، مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن الصحافة الألمانية تستبعد إرهابية حادث إطلاق النار في هامبورج، مشيرًا إلى أن التقارير والأخبار الواردة تقول إن منفذ حادث إطلاق النار داخل الكنسية ينتمي إلى جماعة شهود يهوه.

وأضاف بكور خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أن الصحافة الألمانية أشارت إلى أن منفذ الحادث من بين القتلى، ودخل بالقوة وأطلق النار من سلاحه وعمره بين الـ35 إلى 40 عامًا.

وأشار إلى أن منفذ الحادث ليس لديه أعمال متطرفة سابقة، متابعًا: «الحادث أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفل لم يولد بعد».

الشرطة الألمانية ترجح أن يكون دافع منفذ حادث الكنيسة انتقاميًا

وأوضح مدير المركز الأوروبي للدراسات أن الصحافة الألمانية تشير إلى أن دافع منفذ الحادث ربما يكون انتقاميًا بسبب فصله من جماعة شهود يهوه.

وأدى الحادث إلى حالة استنفار للشرطة الألمانية التي فتشت المبنى بالكامل وأخرجت ما تبقى من مواطنين كانوا بالداخل، مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول موقع الحادث.

حادث إطلاق النار في هامبورج الصحافة الألمانية حادث إطلاق النار داخل كنيسة حادث اطلاق النار القاهرة الإخبارية جماعة شهود يهوه

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سلامًا على الشهداء

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