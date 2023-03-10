بعد وصفه بـ«العنيف والوحش».. الصحافة الألمانية تستبعد إرهابية حادث إطلاق النار في هامبورج

قال ميسرة بكور، مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن الصحافة الألمانية تستبعد إرهابية حادث إطلاق النار في هامبورج، مشيرًا إلى أن التقارير والأخبار الواردة تقول إن منفذ حادث إطلاق النار داخل الكنسية ينتمي إلى جماعة شهود يهوه.

وأضاف بكور خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الجمعة، أن الصحافة الألمانية أشارت إلى أن منفذ الحادث من بين القتلى، ودخل بالقوة وأطلق النار من سلاحه وعمره بين الـ35 إلى 40 عامًا.

وأشار إلى أن منفذ الحادث ليس لديه أعمال متطرفة سابقة، متابعًا: «الحادث أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفل لم يولد بعد».

الشرطة الألمانية ترجح أن يكون دافع منفذ حادث الكنيسة انتقاميًا

وأوضح مدير المركز الأوروبي للدراسات أن الصحافة الألمانية تشير إلى أن دافع منفذ الحادث ربما يكون انتقاميًا بسبب فصله من جماعة شهود يهوه.

وأدى الحادث إلى حالة استنفار للشرطة الألمانية التي فتشت المبنى بالكامل وأخرجت ما تبقى من مواطنين كانوا بالداخل، مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول موقع الحادث.