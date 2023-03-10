ضبط 280 كيلو دواجن ورنجة فاسدة فى الغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية 280 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكام للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 280 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

فى سياق متصل، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء أركان حرب عمرو شلبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، وذلك قبيل اجتماعهما المشترك لمناقشة مشروعات الرصف والتطوير التي تنفذها الشركة في مراكز المحافظة، بحضور اللواء محمد السيد مدير المشروعات بالشركة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، الشئون المالية، التخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ونائب رئيس الشركة الوطنية نسب تنفيذ مشروعات الرصف والمحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها الشركة داخل المحافظة، كما تمت مناقشة الحلول المقترحة لحل كل المعوقات بهدف إنهاء كافة المشروعات طبقا للجدول الزمني المبرم في العقود.

وأكد محافظ الغربية متابعته اليومية من خلال الاجتماعات والجولات لكافة المشروعات وخاصة مشروعات الرصف باعتبارها شرايين التنمية وخاصة المحاور المرورية التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الجمالي داخل المدن.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم، وكان للشركة الوطنية دور كبير في إنهاء تلك الخطط إلى جانب باقي الشركات والجهات المتعاملة مع المحافظة.