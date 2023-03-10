تقرير أمريكى: مصر من أفضل 37 وجهة سياحية للسفر فى 2023

رشح تقرير أمريكي مصر من بين قائمة أعدها بأفضل 37 وجهة سياحية للسفر في عام 2023، حيث وصف موقع "هاوس بيوتيفيل" الأمريكي، مصر بأنها وجهة استكشافية رائعة مليئة بأماكن المغامرة مثل الأهرامات ونهر النيل والمتحف المصري الكبير.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير، إلى أن مصر وجهة "مغامرة ومثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في ٢٠٢٣، داعيًا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.

وأشار الموقع إلى أن مصر مليئة بالكنوز القديمة، مؤكدًا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، ونصح بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه قريبًا.

كما دعا إلى زيارة المعابد والمواقع الأثرية والذهاب في رحلة صغيرة على ضفاف نهر النيل.

وفي السياق ذاته، رشحت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أهرامات الجيزة ضمن أفضل وجهات في العالم، وهي واحدة من أكثر المعالم شهرة في العالم، وشاهدة على براعة قدماء المصريين في التشييد والبناء

ودعت الصحيفة إلى زيارة مصر والاستمتاع برؤية الأهرامات وأبو الهول من خلال القيام بجولة على هضبة الجيزة، وتناول العشاء في إحدى الفنادق القريبة التي تقدم إطلالات رائعة على واحدة من أجمل عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، مضيفة أن تجربة زيارة الأهرامات تعتلي دائمًا رأس قائمة أولويات معظم عشاق السفر من مختلف أنحاء العالم.

واعتبرت الصحيفة، زيارة الأهرامات والاستمتاع بها بهذا الشكل تجربة يجب على كل سائح أمريكي القيام بها ولو مرة واحدة في العمر، لافتة إلى أن بناء معسكر خاص على هضبة الجيزة بجوار آخر مثال متبقي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم يوفر وجهة نظر مذهلة ونادرة للاستمتاع بأهرامات الجيزة وأبو الهول أثناء إضاءتها في الليل.