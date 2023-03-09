الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس لمباراة فرايبورج بالدوري الأوروبي

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

أعلن ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق فرايبورج الألماني، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقود دوسان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.
خط الدفاع: دانيلو، بريمير، أليكس ساندرو.
وسط الملعب: خوان كودارادو، ميريتي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.
الهجوم: كوستيتش، دوسان فلاهوفيتش، آنخيل دي ماريا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بينسوليو، ماتيا بيرين، جاتي، ليوناردو بونوتشي، روجاني، ليوناردو باريديس، فاجيولي، بارينشيا، فريدريكو كييزا، مويس كين، سولي".

وتأهل يوفنتوس لدور الـ16 بعد الفوز على فريق نانت الفرنسي في ملحق دور الـ16، والذي جمع الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات مع الفرق التي فشلت في التأهل بدوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، فيما وصل فريق فرايبورج لهذا الدور باعتباره متصدرًا للمجموعة السابعة في دور مجموعات البطولة بعد حصوله على 14 نقطة.

خطأ إجرائي يعيد الأمل ليوفنتوس في استرداد 15 نقطة من رصيده

بحسب صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن أحد المحققين قام بخطأ إجرائي في التحقيق، الأمر الذي يريد نادي يوفنتوس استغلاله، من أجل استعادة الـ 15 نقطة المخصومة من رصيده في بطولة الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطأ المحقق، يُعد نقطة تحول في القضية بأكملها، ما قد يُخرج يوفنتوس من قفص الاتهام، ويستعيد نقاطه الـ 15 في بطولة الدوري.

وتم توقيع عقوبات على 11 من مسؤولي يوفنتوس السابقين والحاليين بما في ذلك أندريا أنييلي، رئيس النادي السابق، الذي تعرض للحظر من اللعبة لمدة عامين.

من بين الأشخاص الذين تعرضوا للعقوبة فابيو باراتشي مدير الكرة الحالي بنادي توتنهام الإنجليزي، والذي تلقى عقوبة الحظر لمدة عامين ونصف العام من اللعبة.

يوفنتوس فرايبورج الدوري الاوروبي مباراة يوفنتوس وفرايبورج تشكيل يوفنتوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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