الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اجتماع دولى ضد داعش.. متحدث الخارجية يطرح رؤية مصر للتعامل مع الإرهاب

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

شارك السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فى اجتماع مجموعة عمل "الاتصال الاستراتيجى" التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش، والذي يعقد فى العاصمة البريطانية "لندن".

وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "طرحت رؤية مصر بشأن أهمية التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب بغض النظر عن مسميات التنظيمات ومناطق نشاطها وأساليب عملها".

وأكد السفير أبوزيد أن التحريض علي العنف علي وسائل التواصل الاجتماعى وبعض القنوات التليفزيونية التي تُبث عبر الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية تغذى التطرف والراديكالية والإرهاب، مشددًا على ضرورة أن تكون محل اهتمام ونظر التحالف.

داعش الإرهاب التحالف الدولى متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد

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