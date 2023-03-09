الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزها البرياني والكباب.. أشهر أكلات شهر رمضان الكريم 2023

البرياني والكباب
البرياني والكباب

هناك بعض التقاليد الرمضانية التي يلتزم بها المسلمين اقتداءًَا بنبينا الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم)، لذلك يبحث عن أكلات رمضان 2023.

أشهر أكلات رمضان 2023

رمضان هو وقت الصيام ولكنه أيضًا وقت تناول الوجبات مع العائلة والأصدقاء، حيث يتم الإعداد للتجمعات مثل "حفلات الإفطار" وغالبًا ما يتم تنظيم وجبات في المساجد.

البرياني 

البرياني هو طبق شهير من أكلات رمضان 2023 مصنوع من الأرز المتبل واللحوم والأسماك أو الخضار، إنه طبق لذيذ وعطري مثالي للمناسبات والتجمعات الخاصة.

مسخن الدجاج 

مسخن الدجاج هي وجبة لذيذة وفريدة من نوعها، تتميز هذه الوصفة بأفخاذ دجاج طرية ولذيذة مطبوخة بمزيج من التوابل الدافئة ودبس الرمان المنعش وكلها ملفوفة في خبز  ناعم.

كفتة كباب

كفتة كباب هو طبق تقليدي مشهور في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، مصنوعة من اللحم المفروم والتوابل على شكل فطائر صغيرة مستطيلة الشكل ومشوية على أسياخ، كفتة كباب هي وجبة لذيذة ومرضية ومثالية لأي مناسبة.

يُقدم الطبق عادةً مع الأرز أو الخبز المسطح جنبًا إلى جنب مع سلطة طازجة أو صلصة الزبادي.

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أكلات ومشروبات تقليدية في رمضان 2023

التمر: التمر غذاء أساسي في شهر رمضان فهي سنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنها توفر مصدرًا سريعًا للطاقة وتساعد على الإفطار وغنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الماء: شرب الماء أمر بالغ الأهمية خلال شهر رمضان حيث يمكن أن يؤدي الصيام إلى الجفاف، يعد شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى خلال ساعات عدم الصيام أمرًا ضروريًا للبقاء بصحة جيدة وتجنب الإرهاق.

الأطعمة الغنية بالبروتين: تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والدجاج والأسماك مهمة للحفاظ على كتلة العضلات وتوفير طاقة مستدامة خلال اليوم، يمكن تناولها أثناء وجبتي الإفطار والسحور للمساعدة في الحفاظ على تغذية الجسم.

الفواكه والخضروات: تعتبر الفاكهة والخضروات من المصادر المهمة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على الصحة العامة خلال شهر رمضان، يمكن تناولها أثناء وجبات الإفطار والسحور.

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