تنظيم زيارة لـ«قسم الهندسة النووية والإشعاعية» بجامعة الإسكندرية إلى محطة الضبعة

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل وبالتعاون مع جامعة الاسكندرية، زيارة ميدانية لطلبة قسم الهندسة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة، أمس الأربعاء.

وبدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت التاريخ العريق إلى مصر، في مجال الطاقة النووية وأيضا محاضرة عن الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، أعقب ذلك عمل زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع.

واطلع الطلاب بالاطلاع على الموقف التنفيذي للرصيف البحري ومدى جاهزيته لاستقبال أول معدة نووية طويلة الأجل بالموقع، ودور منظومات الرصد البيئي والمعامل في المشروع وتبع ذلك خلال الجولة الميدانية التعرف على الأعمال الإنشائية التي تتم حاليا بمشروع محطة الضبعة النووية واستعراض الأعمال التي تمت من أجل تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لكل من الوحدة النووية الأولى والثانية والأعمال التجهيزية والتحضيرية التي تتم حاليا بالموقع من أجل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة والتي من المخطط أن تتم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

وأعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، تحت رئاسة الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.



ووفق البيان الرسمي تأتي الزيارة في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع.