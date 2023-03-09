الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم زيارة لـ«قسم الهندسة النووية والإشعاعية» بجامعة الإسكندرية إلى محطة الضبعة

خلال الزيارة
خلال الزيارة

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل وبالتعاون مع جامعة الاسكندرية، زيارة ميدانية لطلبة قسم الهندسة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة، أمس الأربعاء.

وبدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت التاريخ العريق إلى مصر، في مجال الطاقة النووية وأيضا محاضرة عن الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، أعقب ذلك عمل زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع.

واطلع الطلاب بالاطلاع على الموقف التنفيذي للرصيف البحري ومدى جاهزيته لاستقبال أول معدة نووية طويلة الأجل بالموقع، ودور منظومات الرصد البيئي والمعامل في المشروع وتبع ذلك خلال الجولة الميدانية التعرف على الأعمال الإنشائية التي تتم حاليا بمشروع محطة الضبعة النووية واستعراض الأعمال التي تمت من أجل تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لكل من الوحدة النووية الأولى والثانية والأعمال التجهيزية والتحضيرية التي تتم حاليا بالموقع من أجل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة والتي من المخطط أن تتم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.
وأعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، تحت رئاسة الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.

ووفق البيان الرسمي تأتي الزيارة في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع. 

محطة الضبعة النووية الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية الكهرباء المحطة النووية بالضبعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

والدة الشهيد شريف عمر: «ابنى كان بيتسابق للشهادة ومصر مش ناسية ولادها»

والد الشهيد عمرو خالد حسين: فخور إني والد بطل ضحى بروحه من أجل وطنه

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

ضبط عاطل وراء قتل شخص بسبب دفاعه عن شقيقته في الزاوية الحمراء

الرى: نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية