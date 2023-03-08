الداخلية تعلن التكاليف والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم بحج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم بحج القرعة لعام 1444هـ/ 2023 لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

جاء ذلك فى إطار حرص الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات المطلوبة منهم وذلك على النحو التالى:

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى - مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة") اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس.

- يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (148500 مائة وثمانمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة وهى مبلغ وقدره (27000 سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) بإجمالى مبلغ وقدره (175500 مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) لكل فائز على حدة، فيما عـــدا حــالات المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب حيث يتم الســداد لهم سـويًا، وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 30/4/2023م الموافق (10) شوال 1444هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل (للاطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد - 19) المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان سارية المفعول التى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (3) سنوات أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

- تقرير طبى مُعتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصـيلًا، وأنه معافى من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

- ما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.